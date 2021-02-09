На березі Середземного моря, у древньому місті Кесарія продається шикарний маєток із золотим оздобленням та королівським стилем.

Старовинне місто, яке веде свій початок ще з дохристиянських часів – це райське місце вічного літа. Саме у цьому блаженному куточку землі розташований цей величний маєток. Архітектура резиденції оформлена у стилі бароко та рококо.

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Площа новітнього палацу складає 6400 квадратних метрів. Він розташований на 2,7 гектарах землі на березі Середземного моря.

Вражаюча розкіш / Фото Sotheby

Власником маєтку є мільярдер Валерій Коган, який також є власником московського аеропорту Домодєдово – найбільшого у Східній Європі. У цю власність одіозний господар інвестував не менше 100 мільйонів доларів.

Помпезність у кожному кутку / Фото Sotheby

Тут є чотири великі спальні, сім ванних кімнат, неймовірна вітальня, тренажерний зал, спа-центр та просторий критий басейн.

Всі меблі ретельно підібрані під індивідуальне замовлення / Фото Sotheby

В оформленні інтер'єру представлені мозаїки з натурального мармуру та оніксу, ліпнині вироби з 14-каратного золота. Підлога встелена унікальними паркетами та шовковими килимами.

Пишна спальня / Фото Sotheby

На території маєтку є також два величні фонтани з римськими скульптурами, монументальні колони та просторий відкритий басейн із вбудованою стереосистемою і великим відкритим телевізором.