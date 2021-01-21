Екологічно чисте майно, яке можна легко зібрати та перемістити у будь-яку точку планети – чудова мрія про власний дім. Про унікальний збірний особняк з екологічно чистих матеріалів – у нашому матеріалі.

Стартап SysHaus спільно з архітектурною студією Arthur Casas створили унікальний особняк. Це дім зі швидким та легким будівництвом, високою технічною та естетичною якістю. Тут передбачена максимальна повага до навколишнього середовища, повідомляє Harmonies Magazine.

Читайте також Нерухомість на дереві: диво-будинки, які кожен зможе взяти в оренду

Особняк площею 200 квадратних метрів розташований у Сан-Паулу, одному із найбільших штатів Бразилії.

Привабливий дім / Фото Harmonies Magazine

Конструкція складається зі стовпів і балок, що з'єднуються системою металевих кубів.

Надзвичайно естетичний простір для відпочинку / Фото Harmonies Magazine

Будинок у Сан-Паулу поєднує у собі нову концепцію сучасного життя, в якій ефективність, зручність та стійкість – це не лише ідеали, а й ефективні практики.

Будинок можна сконструювати максимум на три поверхи / Фото Harmonies Magazine

Будинок збудований із матеріалів, що підлягають вторинному переробленню. Комунальні послуги також зведені на мінімум: в оселі встановлена система, призначена для повторного використання дощової води. Тут також застосовують сонячну енергію та перетворюють органічні відходи у паливний газ для приготування їжі.

Зовнішнє та внутрішнє покриття легко складається через шви / Фото Harmonies Magazine

У будинку встановлені розумні замки, що спрацьовують через мобільний телефон. Камери, що також підключені також до мобільного пристрою, та система управління водою – все задля безпеки та комфорту мешканців.

Збірний особняк – чудове рішення для тих, хто часто міняє місце проживання, але любить свій дім і хоче жити лише в ньому.