Многие люди видят прекрасное в заброшенных зданиях или даже целых городах. А если речь идет о районе или даже села на территории Парижа, что еще и ко всему славился вином на всю Францию? Предлагаем вашему вниманию район Берси, который когда-то "поил" весь Париж вином. Больше о Берси – читайте в материале.

"Парижское винное село" действительно в XVIII - XIX веках располагался перед городскими воротами, а следовательно торговля вина здесь не облагалась налогом, информирует His.ua.

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Село расположено неподалеку Нотр-Дама и более 200 лет назад было пригородом Парижа. Его считали центром торговли, ведь за продажу товаров в селе не брали налогов. Это привело к открытию здесь огромных винных погребов и таверн. В результате Берси был сплошным винным погребом.



Село буквально тонуло в вине / Фото His.ua

Вино со всей Франции свозили сюда, ведь именно здесь была активная торговля этим напитком. Однако, со временем село включили в состав Парижа, а сами парижане стали требовательнее. Бизнес начал приходить в упадок, пока в 70-х годах село и вовсе превратилось в пустыню.



Так выглядят остатки деревни / His.ua

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Сегодня Берси стал типичным городским районом, а большинство домов разобрали. Впрочем, даже сегодня сохранилось еще несколько уютных улочек старого села, что когда-то славилось чуть не столицей вина всей Франции.

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