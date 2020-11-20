Багато людей вбачають прекрасне у закинутих будівлях чи навіть цілих містах. А якщо йдеться про район чи навіть село на території Парижа, яке ще й до всього славилось вином на усю Францію? Пропонуємо вашій увазі район Берсі, який колись "поїв" весь Париж вином. Більше про Берсі – читайте в матеріалі.

"Паризьке винне село" справді у XVIII – XIX століттях розташовувалось перед міською брамою, а отже торгівля вина тут не оподатковувалась, інформує His.ua.

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Село розташоване неподалік Нотр-Даму та понад 200 років тому було передмістям Парижу. Його вважали центром торгівлі, адже за продаж товарів в селі не брали податків. Це призвело до відкриття тут величезних винарень і таверн. В результаті Берсі був суцільним винним погребом.



Село буквально тонуло у вині / Фото His.ua

Вино з усієї Франції звозили сюди, адже саме тут була найактивніша торгівля цим напоєм. Проте, з часом село включили до складу Парижу, а самі парижани стали вибагливішими. Бізнес почав занепадати, допоки в 70-х роках село і зовсім перетворилось на пустку.



Так виглядають рештки села / His.ua

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Сьогодні Берсі став типовим міським районом, а більшість будинків розібрали. Втім, навіть сьогодні збереглось ще кілька затишних вуличок старого села, яке колись славилось ледь не столицею вина усієї Франції.

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