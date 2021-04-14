Семейная идиллия: невероятный дом, который пропитан радостью и счастьем
Студия Arjen Reas Architecten спроектировала современный дом в селе Бентхуйзен, что в Нидерландах. Дом, который был построен для веселой и авантюрной семьи, имеет уникальные особенности дизайна.
Источник:Contemporist
Как отметили архитекторы, этот дом является воплощением смелых идей и авантюрных решений, сочетание которых стало залогом отличного результата.
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Внешне дом покрыт соломой, которая идет вертикально вниз от крыши и по бокам дома. Соломенная крыша противопоставлена дереву с черной отделкой.
Изящный дизайн дома / Фото Contemporist
Внутри дома обстановка была минимальной, тогда как большие раздвижные двери открывают гостиную в открытый внутренний дворик. Это пространство идеально подходит для обеда на открытом воздухе.
Магия уюта / Фото Contemporist
Рядом с гостиной есть столовая и кухня открытой планировки. Черный цвет был использован на стене и потолке для определения столовой, тогда как кухня имеет задник из деревянных реек.
Солома – прекрасный материал для фасада / Фото Contemporist
Веселый элемент в виде деревянной горки – это быстрый путь к жилым помещениям с верхнего этажа дома.
Теплая семейная атмосфера / Фото Contemporist
Также на главном этаже дома находится гостиная с большим окном, которое обеспечивает достаточный естественный свет и вид на сад. Наверху есть открытый коридор, который соединяется со спальнями.
Этот дом – яркий пример невероятного воплощение фантазии владельцев и семейного счастья.
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