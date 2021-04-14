Студия Arjen Reas Architecten спроектировала современный дом в селе Бентхуйзен, что в Нидерландах. Дом, который был построен для веселой и авантюрной семьи, имеет уникальные особенности дизайна.

Как отметили архитекторы, этот дом является воплощением смелых идей и авантюрных решений, сочетание которых стало залогом отличного результата.

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Внешне дом покрыт соломой, которая идет вертикально вниз от крыши и по бокам дома. Соломенная крыша противопоставлена дереву с черной отделкой.

Изящный дизайн дома / Фото Contemporist

Внутри дома обстановка была минимальной, тогда как большие раздвижные двери открывают гостиную в открытый внутренний дворик. Это пространство идеально подходит для обеда на открытом воздухе.

Магия уюта / Фото Contemporist

Рядом с гостиной есть столовая и кухня открытой планировки. Черный цвет был использован на стене и потолке для определения столовой, тогда как кухня имеет задник из деревянных реек.

Солома – прекрасный материал для фасада / Фото Contemporist

Веселый элемент в виде деревянной горки – это быстрый путь к жилым помещениям с верхнего этажа дома.

Теплая семейная атмосфера / Фото Contemporist

Также на главном этаже дома находится гостиная с большим окном, которое обеспечивает достаточный естественный свет и вид на сад. Наверху есть открытый коридор, который соединяется со спальнями.

Этот дом – яркий пример невероятного воплощение фантазии владельцев и семейного счастья.