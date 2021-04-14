Студія Arjen Reas Architecten спроєктувала сучасний будинок у селі Бентхуйзен, що в Нідерландах. Будинок, який був побудований для веселої та авантюрної родини, має унікальні особливості дизайну.

Як відзначили архітектори, цей дім є втіленням сміливих ідей та авантюрних рішень, поєднання яких стало запорукою чудового результату.

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Ззовні будинок покритий соломою, яка йде вертикально вниз від даху та вздовж боків будинку. Солом’яний дах протиставлений дереву з чорною обробкою.

Витончений дизайн дому / Фото Contemporist

Усередині будинку обстановка була мінімальною, тоді як великі розсувні двері відкривають вітальню у відкритий внутрішній дворик. Цей простір ідеально підходить для обіду на відкритому повітрі.

Магія затишку / Фото Contemporist

Поруч із вітальнею є їдальня та кухня відкритого планування. Чорний колір був використаний на стіні та стелі для визначення їдальні, тоді як кухня має задник із дерев’яних рейок.

Солома – чудовий матеріал для фасаду / Фото Contemporist

Веселий елемент у вигляді дерев’яної гірки – це швидкий шлях до житлових приміщень з верхнього поверху будинку.

Тепла сімейна атмосфера / Фото Contemporist

Також на головному поверсі будинку знаходиться вітальня з великим вікном, що забезпечує достатнє природне світло і вид на сад. Нагорі є відкритий коридор, який з’єднується зі спальнями.

Цей будинок – яскравий приклад неймовірного втілення фантазії власників та сімейного щастя.