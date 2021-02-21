Будівля зі сталевого каркаса та скла є сімейним будинком із житловими приміщеннями та їдальнею, які виходять у прекрасний сад.

Основною концепцією проєкту архітектурної студії Aretz Dürr Architektur було створення одного простору та візуального з'єднання з чудовим садом з пишною рослинністю.

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Зовнішній вигляд будівлі є результатом функціональних та архітектурно-просторових вимог.

Вишуканий мінімалізм зі скла / Фото Dezeen

Коробка зроблена зі звичайного сталевого каркаса з 16 тонких сталевих колон, розташованих по краю прямокутної конструкції, яка підтримує дах та перший поверх.

Чудовий вид на сад / Фото Dezeen

Геометричний порядок структури відповідає принципам економічного та ресурсоощадного мислення. Колони розташовані на відстані двох метрів одна від одної та з'єднані філігранним алюмінієвим фасадом, який створює п'ять прорізів вікон на садовому фасаді.

Геометричний малюнок / Фото Dezeen

Кожне вікно вкрите зовнішніми жалюзями для захисту від сонця. Усередині будинок поділений на дві частини для двох поколінь, які зараз там проживають.