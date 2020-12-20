Архитекторы – это мечтатели, которые делают пространство вокруг уникальным и изысканным. Впрочем, собственное рабочее место тоже требует дизайнерского подхода. Как бельгийские архитекторы превратили старое лесное здание в место вдохновения – в материале.

Бельгийская архитектурная студия MIA architecture спроектировала собственное офисное здание в городе Бефа, передает World Architecture. Здание, расположенное посреди леса, полностью зеркальное, поэтому словно сливается с ландшафтом.

Интересно Классика современности: впечатляющее место, где будут учиться художники в Норвегии

Это реконструкция существующего дома, который был построен в 1970-х годах.

Зеркальные панели – прекрасное архитектурное решение / Фото World Architecture

Небольшой офис площадью 60 квадратных метров построили за 3 месяца. Он как бы "исчезает" в пышной среде окружающих деревьев.

Благодаря зеркалам этот офис совсем незаметен / Фото World Architecture

На такой ограниченной площади удалось разместить кабинет архитектора, залы и технические помещения. Большое окно позволяет погрузить сотрудников в окружающую среду.

Скрытый вход / Фото World Architecture

Здание построено с деревянным каркасом и утеплено для обеспечения энергоэффективности. Удобство, комфорт и окружающая красота делает этот офис идеальным рабочим местом.