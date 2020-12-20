Архітектори – це мрійники, які роблять простір довкола унікальним та вишуканим. Втім, власне робоче місце теж вимагає дизайнерського підходу. Як бельгійські архітектори перетворили стару лісову будівлю у місце натхнення – у матеріалі.

Бельгійська архітектурна студія MIA architecture спроєктувала власну офісну будівлю в місті Бефай, передає World Architecture. Будівля, яка розташована посеред лісу, повністю дзеркальна, тому немов зливається із ландшафтом.

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Це реконструкція присутнього будинку, який був побудований в 1970-х роках.

Дзеркальні панелі – чудове архітектурне рішення / Фото World Architecture

Невеликий офіс площею 60 квадратних метрів побудували за 3 місяці. Він ніби "зникає" у пишному середовищі навколишніх дерев.

Завдяки дзеркалам цей офіс зовсім непомітний / Фото World Architecture

На такій обмеженій площі вдалося розмістити кабінет архітектора, зали засідань та технічні приміщення. Велике вікно дозволяє занурити співробітників у навколишнє природне середовище.

Прихований вхід / Фото World Architecture

Будівля побудована з дерев’яним каркасом та утеплена для забезпечення енергоефективності. Зручність, комфорт та навколишня краса робить цей офіс ідеальним робочим місцем.