Строительство круглых зданий стало возможным лишь в эпоху модернизма. Сегодня по миру все чаще появляются сооружения именно такой формы. Круглые помещения чаще всего строят в США и Китае. Вашему вниманию 5 известных круглых зданий со всего мира.

Чаще всего шаровидные сооружения выполняют функцию музея или обсерватории, впрочем, бывают и исключения, сообщает Dezeen.

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5 круглых зданий со всего мира

Магазин Apple / Сингапур

Магазин сделан в форме шара / Фото Dezeen

Последний Apple Store, разработанный британской архитектурной студией Foster+Partners – это сферическое здание, которое будто бы плавает в пределах бухты рядом с Сингапуром.

Магазин полностью окружен водой. К нему можно будет добраться по мосту от набережной и по подводному туннелю, который соединяет его с торговым центром.

Казахский выставочный центр / Астана

Помещение сегодня выполняет функции музея / Фото Dezeen

Известный как Нур Алем здесь появился музей будущего и выставочный центр.

Здание, которое было задумано как полностью стеклянный шар, имеет диаметр 80 метров и после выставки было преобразовано в научный музей.

Выставочный центр / Дубай, ОАЭ

Официальная презентация здания перенесена на следующий год / Фото Dezeen

Сферическая архитектура также появилась на выставке в Дубае, которая была перенесена с 2020 на 2021 год.

Сфера расположена на пересечении трех районов выставки и будет увенчана сферической решеткой.

Концертный зал / Лондон, Великобритания

Британская архитектурная студия разработала сферическую музыкальную площадку / Фото Dezeen

MSG Sphere London в столице Англии станет первым из сферических концертных залов, другой запланирован в Лас-Вегасе в США.

Штаб-квартира Amazon / Сиэтл, США

Офис в Amazon теперь выглядит довольно футуристическим / Фото Dezeen

Американская студия NBBJ создала три стеклянные шары, пересекающихся рядом со штаб-квартирой розничной компании Amazon в Сиэтле.

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Структуры будут использоваться как дополнительное рабочее пространство для сотрудников компании и зеленое пространство для общественности.