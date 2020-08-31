Будівництво круглих будівель стало можливим лише в епоху модернізму. Сьогодні по світу все частіше з'являються споруди саме такої форми. Круглі приміщення найчастіше будують в США та Китаї. До вашої уваги 5 відомих круглих будівель з усього світу.

Найчастіше кулясті споруди виконують функцію музею чи обсерваторії, втім бувають і винятки, повідомляє Dezeen.

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5 круглих будівель з усього світу

Магазин Apple / Сінгапур



Магазин зроблений у формі кулі / Фото Dezeen

Останній Apple Store, розроблений британською архітектурною студією Foster + Partners, – це сферична будівля, яка ніби плаває в межах бухти поряд з Сінгапур.

Магазин повністю оточений водою. До нього можна буде дістатися мостом від набережної та підводним тунелем, який з'єднує його з торговим центром.

Казахський виставковий центр / Астана



Приміщення сьогодні виконує функції музею / Фото Dezeen

Відомий як Нур Алем тут постав музей майбутнього та виставковий центр.

Будівля, яка була задумана як повністю скляна куля, має діаметр 80 метрів і після виставки була перетворена на науковий музей.

Виставковий центр / Дубай, ОАЕ



Офіційна презентація будівлі перенесена на наступний рік / Фото Dezeen

Сферична архітектура також з'явилася на виставці в Дубаї, яка була перенесена з 2020 на 2021 рік

Сфера розташована на перетині трьох районів виставки та буде увінчана сферичною решіткою.

Концертний зал / Лондон, Велика Британія



Британська архітектурна студія розробила сферичний музичний майданчик / Фото Dezeen

MSG Sphere London в столиці Англії стане першим із сферичних концертних залів, інший запланований у Лас-Вегасі у США.

Штаб-квартира Amazon / Сієтл, США



Офіс у Amazon тепер виглядає доволі футуристичним / Фото Dezeen

Американська студія NBBJ створила три скляні кулі, що перетинаються, поряд із штаб-квартирою роздрібної компанії Amazon у Сієтлі.

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Структури будуть використовуватися як додатковий робочий простір для працівників компанії та зелений простір для громадськості.