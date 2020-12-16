Шер продала свой дом: фото колоссально дорогого екс-жилья звезды
Богиня попмузыки Шер продала свой дом в Майами. Как жила звезда до недавнего времени – смотрите в материале.
Певица Шер продала свой дом в Майами-Бич. Новым владельцам жилье поп-звезды перешло за 17 миллионов долларов, сообщает The New York Post.
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Шер выставила дом на продажу в августе прошлого года, но цена в 22 миллиона долларов отпугивала покупателей.
Терраса для сиесты / Фото The NY Post
Дизайнеры дома имели хороший вкус / Фото The NY Post
Трехэтажный дом в испанском стиле расположен на участке площадью 0,68 акров. Улица огорожена и находится под постоянной охраной.
Арки с колоннами – изящное и всегда правильное решение / Фото The NY Post
Здание имеет 6 спален, 6 ванных комнат, кабинет, домашний кинотеатр, игровую комнату для детей, бар и тренажерный зал.
Так выглядит мечта / Фото The NY Post
Кроме того, здесь есть бассейн, спа, частный причал и выход к океану. На территории дома также есть много фонтанов, которые придают дому утонченности и уюта.
Уют с ноткой искусства / Фото The NY Post
Сказка между пальм / Фото The NY Post
Дом Шер – это место, в котором предусмотрено все для качественной жизни и беззаботного отдыха. Семья из Майами, которая стала новым владельцем дома, вряд ли пожалеет о своем выборе.
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