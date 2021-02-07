Шик и комфорт: идеальный особняк в пустыне США – фото
В США построили замечательный особняк с шикарными пейзажами, лакшери бассейном и уникальными пространствами среди цветной пустыни Аризоны.
Источник:JamesEdition
Удивительный и элегантный дом расположен в горе пустынного города Скоттсдейл, штат Аризона. Город известен своими курортами и дикими заповедниками.
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Из дома открывается потрясающий пейзаж на долину.
Невероятный фасад дома / Фото JamesEdition
Среди главных удобств здесь есть большой классический бассейн и спа. На заднем дворе есть крытый дворик и место для барбекю с пространством для обеда и отдыха.
Идеальный особняк в пустыне / Фото JamesEdition
У дома есть большая гостиная с окнами с видом на долину, бассейн и закат. Весь дом имеет роскошные балочные потолки, полы из камня и вишни, а также шкафы, двери, стеклянные панели и осветительные приборы, разработанные ремесленником вручную.
Закат здесь замечательный / Фото JamesEdition
В доме также построена красивая кухня для гурманов, уютная семейная комната и прекрасные спальни. Просторный люкс с главной спальней с камином предлагает спокойствие и пейзажи.
Этот впечатляющий комплекс можно приобрести за 6,6 миллионов долларов.
Больше фото сказочного поместья:
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