В США построили замечательный особняк с шикарными пейзажами, лакшери бассейном и уникальными пространствами среди цветной пустыни Аризоны.

Удивительный и элегантный дом расположен в горе пустынного города Скоттсдейл, штат Аризона. Город известен своими курортами и дикими заповедниками.

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Из дома открывается потрясающий пейзаж на долину.

Невероятный фасад дома / Фото JamesEdition

Среди главных удобств здесь есть большой классический бассейн и спа. На заднем дворе есть крытый дворик и место для барбекю с пространством для обеда и отдыха.

Идеальный особняк в пустыне / Фото JamesEdition

У дома есть большая гостиная с окнами с видом на долину, бассейн и закат. Весь дом имеет роскошные балочные потолки, полы из камня и вишни, а также шкафы, двери, стеклянные панели и осветительные приборы, разработанные ремесленником вручную.

Закат здесь замечательный / Фото JamesEdition

В доме также построена красивая кухня для гурманов, уютная семейная комната и прекрасные спальни. Просторный люкс с главной спальней с камином предлагает спокойствие и пейзажи.

Этот впечатляющий комплекс можно приобрести за 6,6 миллионов долларов.

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