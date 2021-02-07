Шик та комфорт: ідеальний маєток у пустелі США – фото
У США збудували чудовий маєток із шикарними пейзажами, лакшері басейном та унікальними просторами посеред кольорової пустелі Аризони.
Джерело:JamesEdition
Цей водночас дивовижний та елегантний будинок розташований у горі пустельного міста Скоттсдейл, що у штаті Аризона. Місто відоме своїми курортами та дикими заповідниками.
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З дому відкривається приголомшливий пейзаж на долину.
Неймовірний фасад дому / Фото JamesEdition
Серед головних зручностей тут є великий класичний басейн та спа-центр. На задньому подвір'ї є критий дворик та місце для барбекю з простором для обіду та відпочинку.
Ідеальний маєток у пустелі / Фото JamesEdition
У дому є велика вітальня зі вікнами з видом на долину, басейн та захід сонця. Весь будинок має розкішні балкові стелі, підлоги з каменю та вишні, а також шафи, двері, скляні панелі та освітлювальні прилади, розроблені ремісником вручну.
Захід сонця тут чудовий / Фото JamesEdition
У домі також споруджено красиву кухню для гурманів, затишну сімейну кімнату та прекрасні спальні. Просторий люкс із головною спальнею з каміном пропонує спокій та краєвиди.
Цей вражаючий комплекс можна придбати за 6,6 мільйонів доларів.
Більше фото казкового маєтку:
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