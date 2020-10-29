Большой проблемой в некоторых многоквартирных новостройках является низкий уровень шумоизоляции. Иногда соседи даже не шумят, но вы все равно можете разобрать каждое их слово. К счастью, сегодня есть несколько способов исправить эту проблему самостоятельно. Тем не менее, перед началом работы стоит понять, какой именно шум вас беспокоит. Больше о его видах и методах борьбы – читайте в материале.

Добиться полной тишины может и не удастся, но создать комфортные условия для жизни вполне возможно, информирует Дом 24.

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Виды шума

Сначала стоит определить откуда поступает шум, который мешает,

– рассказывают эксперты компании LEV Development.

Соседский мальчик учится играть на скрипке, или в семье на этаж выше по вечерам бегают дети, или вам не дает заснуть шумный лифт – определите источник дискомфорта.

Эксперты выделяют 3 основных вида шума:

Постоянные вечеринки в соседней квартире не способствуют комфорту / Фото Unsplash

Воздушный – возникает и передается по воздуху. Сюда относятся разговоры, музыка и другие источники, которые создают ваши соседи за смежными перегородками.

К ударному шуму относятся громкие шаги, звук молотка или перфоратора и другие, которые возникают в результате взаимодействия со строительной конструкцией. Такой шум может раздражать жителей сразу нескольких квартир, ведь стяжки или опорные стены быстро передают звуки в помещения по всей вертикали дома.

Иногда даже лифт мешает заснуть / Фото Unsplash

Структурный шум возникает из-за вибрации. Обычно их создают механизмы в доме. Лифт, система отопления или кондиционирования могут быть плохо изолированными и во время своей работы заставлять вас вздрагивать.

Как бороться с шумом

Воздушный

Если самой большой проблемой являются ссоры или вечеринки у соседей за стеной, а разговоры с ними не помогают, то стоит позаботиться об изоляции конкретной стены. Сначала внимательно рассмотрите стыковку конструкций на перегородке и проверьте нет ли никаких лишних отверстий. Если есть – устраните их.

На рынке много изоляционных материалов / Фото Getty Images

Если стена не имеет очевидных огрехов – смело приступайте к работе. Помочь может конструкция из гипсокартона и любого волокнистого плотного материала, которые стоит приклеивать к поверхности. Ранее такую функцию частично выполняли ковры на стенах, однако сегодня можно стильно обновить всю стену и одновременно избавиться от надоедливых звуков от соседей.

Ударный

С ударным шумом бороться будет несколько труднее. Так, например тяжелые шаги из квартиры на этаж выше не всегда можно решить обычной гипсокартонной конструкцией. Ведь такие звуки также могут распространяться и на стены.

Идеальный вариант – точно определить источник шума и устранить его с помощью установки многослойной конструкции на всех слабых местах (потолок, стены, и стыковки между ними). А если вам удастся убедить соседа сверху сделать изоляцию пола в его квартире, то уровень шума снизится в несколько раз. Также не стоит отказывать в такой просьбе соседям снизу, если тяжелые шаги у вас.

Изоляции стены может быть мало / Фото Unsplash

Структурный

Этот вид является самым проблемным. Ведь изолировать стоит сам источник, что не всегда можно сделать самостоятельно. Но если громкий кондиционер или бойлер стоит в вашей квартире, то личный комфорт и комфорт ваших соседей зависит только от вас.

Способов есть много и зависят они от каждого отдельного случая, а затраты на изоляцию источника структурного шума зачастую самые высокие.

Вместо заключения

Комфорт в ваших руках / Фото Unsplash

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Если уж так получилось и шумоизоляция в вашей квартире на низком уровне, то исправить ее можно самостоятельно. Конечно, если ремонт не предусматривает вреда для конструкций дома. Такие работы могут стоить недешево, но уж точно сделают вашу жизнь дома комфортнее.

Однако, чтобы избегать таких ситуаций, советуют в отделе продаж компании LEV Development, перед покупкой стоит расспросить у консультантов относительно уровня шумоизоляции вашей будущей квартиры.