Великою проблемою в деяких багатоквартирних новобудовах є низький рівень шумоізоляції. Інколи сусіди навіть не галасують, але ви все-одно можете розібрати кожне їхнє слово. На щастя, сьогодні є кілька способів виправити цю проблему самостійно. Проте, перед початком роботи варто зрозуміти, який саме шум вас турбує. Більше про його види та методи боротьби – читайте в матеріалі.

Домогтися повної тиші може і не вдасться, але створити комфортні умови для життя цілком можливо, інформує Дім 24.

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Види шуму

Спочатку варто визначити звідки надходить шум, який заважає, –

розповідають експерти компанії LEV Development.

Сусідський хлопчик вчиться грати на скрипці чи у сім'ї на поверх вище по вечорах бігають діти або вам не дає заснути гамірний ліфт – визначте джерело дискомфорту.

Експерти виділяють 3 основних види шуму:



Постійні вечірки в сусідній квартирі не сприяють комфорту / Фото Unsplash

Повітряний – виникає та передається повітрям. Сюди належать розмови, музика та інші джерела, які створюють ваші сусіди за суміжними перегородками.

До ударного шуму належать гучні кроки, звук молотка чи перфоратора та інші, які виникають в результаті взаємодії з будівельною конструкцією. Такий шум може дратувати мешканців одразу кількох квартир, адже стяжки або опорні стіни швидко передають звуки до помешкань по усій вертикалі будинку.



Інколи навіть ліфт заважає заснути / Фото Unsplash

Структурний шум виникає через вібрації. Зазвичай їх створюють механізми в будинку. Ліфт, система опалення чи кондиціонування можуть бути погано ізольованими та під час своєї роботи змушувати вас здригатись.

Як боротись з шумом

Повітряний

Якщо найбільшою проблемою є сварки або вечірки у сусідів за стіною, а розмови з ними не допомагають, то варто подбати про ізоляцію конкретної стіни. Спочатку уважно розгляньте стикування конструкцій на перегородці та перевірте чи немає ніяких зайвих отворів. Якщо є – усуньте їх.



На ринку є багато ізоляційних матеріалів / Фото Getty Images

Якщо стіна не має очевидних огріхів – сміливо приступайте до роботи. Допомогти може конструкція з гіпсокартону та будь-якого волокнистого щільного матеріалу, які варто приклеювати до поверхні. Раніше таку функцію частково виконували килими на стінах, втім сьогодні можна стильно оновити усю стіну та одночасно позбутись надокучливих звуків від сусідів.

Ударний

З ударним шумом боротись буде дещо важче. Так, наприклад важкі кроки з квартири на поверх вище не завжди можна вирішити звичайною гіпсокартонною конструкцією. Адже такі звуки також можуть поширюватись і на стіни.

Ідеальний варіант – точно визначити джерело шуму та усунути його за допомогою встановлення багатошарової конструкції на усіх слабких місцях (стеля, стіни, та стикування між ними). А якщо вам вдасться переконати сусіда зверху зробити ізоляцію підлоги в його квартирі, то рівень шуму знизиться в кілька разів. Також не варто відмовляти в такому проханні сусідам знизу, якщо важкі кроки у вас.



Ізоляції стіни може бути замало / Фото Unsplash

Структурний

Цей вид є найпроблемнішим. Адже ізолювати варто саме джерело, що не завжди можна зробити самостійно. Але якщо гучний кондиціонер або бойлер стоїть у вашій квартирі, то особистий комфорт та комфорт ваших сусідів залежить лише від вас.

Способів є багато і залежать вони від кожного окремого випадку, а витрати на ізоляцію джерела структурного шуму часто найвищі.

Замість висновку



Комфорт у ваших руках / Фото Unsplash

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Якщо вже так вийшло і шумоізоляція у вашій квартирі на низькому рівні, то виправити її можна самостійно. Звісно, якщо ремонт не передбачає шкоди для конструкцій будинку. Такі роботи можуть коштувати недешево, але вже точно зроблять ваше життя вдома комфортнішим.

Проте, щоб уникати таких ситуацій, радять у відділі продажів компанії LEV Development, перед купівлею варто розпитати у консультантів щодо рівня шумоізоляції вашої майбутньої квартири.