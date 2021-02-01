В деловом районе Сиднея в ближайшее время появится здание, будет поражать не только высотой, но и дизайном.

Источник: ArchDaily

Ingenhoven Architects в коллаборации с Architectus создали фантастический небоскреб, который вскоре станет украшением Сиднея.

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Здание будет иметь 79 этажей, а его высота будет достигать 270 метров, благодаря чему оно станет самым высоким в Сиднее. В небоскребе будут жилые квартиры, коммерческие помещения, гостиницы и развлекательные заведения. Дизайнеры надеются, что этот проект будет символом экономического, экологического и социально устойчивого развития, ориентированного на будущее.

Сердце делового Сиднея / Фото ArchDaily

Локация небоскреба – центральный деловой центр Сиднея. Однослойный фасад обеспечивает шикарные виды, а затеняющие устройства максимизируют эффекты дневного освещения и вызывают интерес к профилю здания.

Зеленый вход – акцент на экологичность / Фото ArchDaily

На балконах используется специальное стекло и естественная вентиляция, что гарантирует идеальные условия для зимнего сада.

Внутренний дизайн сосредоточен на комфорте / Фото ArchDaily

Новый небоскреб создан как продолжение местных традиций архитектуры. Кроме того, разработчики особое внимание уделили воздействию на окружающую среду, поэтому использовали устойчивые и долговечные местные материалы.

Волшебный ночной пейзаж / Фото ArchDaily

Новый небоскреб – это чрезвычайный проект, в котором соединились деловая современность и забота об окружающей среде. Это здание станет украшением Сиднея и еще одним экземпляром в архитектурной сокровищнице мира.