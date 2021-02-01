У діловому районі Сіднея найближчим часом з'явиться будівля, яка буде не лише вищою за своїх сусідів, а й вражатиме своїм дизайном.

Джерело: ArchDaily

Ingenhoven Architects у колаборації з Architectus створили фантастичний хмарочос, який незабаром стане окрасою Сіднея.

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Будівля матиме 79 поверхів, а її висота сягатиме 270 метрів, завдяки чому будівля стане найвищою у Сіднеї. У хмарочосі будуть житлові квартири, комерційні приміщення, готелі та розважальні заклади. Дизайнери сподіваються, що цей проєкт стане символом економічного, екологічного та соціально стійкого розвитку, що орієнтований на майбутнє.

Серце ділового Сіднею / Фото ArchDaily

Локація хмарочосу – центральний діловий центр Сіднея. Одношаровий фасад забезпечує шикарні види, а затінюючі пристрої максимізують ефекти денного освітлення та викликають інтерес до профілю будівлі.

Зелений вхід – наголос на екологічності / Фото ArchDaily

На балконах використовується спеціальне скло та природна вентиляція, що гарантує ідеальні умови для зимового саду.

Внутрішній дизайн зосереджений на комфорті / Фото ArchDaily

Новий хмарочос створений як продовження місцевих традицій архітектури. Окрім того, розробники особливу увагу приділили впливу на навколишнє середовище, тому використовували стійкі та довговічні місцеві матеріали.

Чарівний нічний пейзаж / Фото ArchDaily

Новий хмарочос – це надзвичайний проєкт, у якому поєдналися ділова сучасність та турбота про довкілля. Ця будівля стане окрасою Сіднея та ще одним екземпляром в архітектурній скарбниці світу.