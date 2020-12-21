Скала из света: удивительные фото нового выставочного центра в Китае
Китайские архитекторы привыкли удивлять мир уникальными сооружениями. О новом выставочном центре, магия которого оживает ночью – в нашем материале.
Новый выставочный центр расположен в городе Цзинань. Главная особенность здания – сияющий в сумерках фасад, информирует Dezeen.
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Основная конструкция здания собрана из белых перфорированных панелей, а северная сторона выполнена как горный водопад в сочетании с зеленой микротопографией.
Дизайн здания поражает / Фото Dezeen
Главный вход и площадь расположены на западной стороне. Они окружены геометрическими холмами, что создает закрытое пространство и защищает от воздействия окружающей среды.
Вход – еще одна особенность конструкции/ Фото Dezeen
Интерьер здания обрамлен белым перфорированным покрытием, которое освещает здание с наступлением сумерек.
Сказочное зрелище / Фото Dezeen
Уникальные формы и магия света гарантируют выставочному центру в городе Цзинань место среди самых интересных культурных сооружений мира.
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