Китайские архитекторы привыкли удивлять мир уникальными сооружениями. О новом выставочном центре, магия которого оживает ночью – в нашем материале.

Новый выставочный центр расположен в городе Цзинань. Главная особенность здания – сияющий в сумерках фасад, информирует Dezeen.

Интересно Эстетический восторг: как выглядят лучшие музеи 2020

Основная конструкция здания собрана из белых перфорированных панелей, а северная сторона выполнена как горный водопад в сочетании с зеленой микротопографией.

Дизайн здания поражает / Фото Dezeen

Главный вход и площадь расположены на западной стороне. Они окружены геометрическими холмами, что создает закрытое пространство и защищает от воздействия окружающей среды.

Вход – еще одна особенность конструкции/ Фото Dezeen

Интерьер здания обрамлен белым перфорированным покрытием, которое освещает здание с наступлением сумерек.

Сказочное зрелище / Фото Dezeen

Уникальные формы и магия света гарантируют выставочному центру в городе Цзинань место среди самых интересных культурных сооружений мира.