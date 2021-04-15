Токийской компании Klein Dytham Architecture удалось создать просто поразительное здание для гостиницы в Японии. Сооружение стало пространством, которое не захочется покидать.

PokoPoko – это уютный развлекательный клуб, который со всех сторон окружен густым лесом. Он является частью отеля Risonare Nasu, который расположен в сельской местности вблизи вулканов Насу.

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Концепция проекта заключалась в создании сказочного здания на поляне.

В объятиях леса / Фото Dezeen

Новое здание стало местом, которое сразу привлекает внимание и заставляет остаться здесь как можно дольше.

Уют располагает к общению / Фото Dezeen

Дом клуба получил свою форму от японского слова poko-poko, которое означает звук бамбукового побега, что выскакивает среди деревьев.

Наслаждение покоем / Фото Dezeen

PokoPoko станет центром активности и пространством для отдыха гостей. Здесь можно окунуться в шумные забавы с детьми или насладиться неторопливым чтением у камина.

Полная релаксация / Фото Dezeen

PokoPoko – это прекрасное место, где можно заняться любимыми делами и почувствовать вдохновение, которым окутывает природа.