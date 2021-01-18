Казка у Малібу: на березі Тихого океану відреставрували чудову віллу – фото
Зіркове місто Малібу – фантастичне місце із неймовірними пейзажами та чудовим кліматом. Тут представлені прекрасні маєтки як світових зірок, так і менш знаменитих мешканців. Про віллу середини минулого століття з унікальним дизайном – у нашому матеріалі.
Будинок збудований в унікальному місці на схилі пагорба з видом на лагуну Малібу та на гори Санта-Моніка. Studio Bracket Architects перетворили старий будинок на ідеальний дім для сімейної пари, повідомляє Dwell.
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Резиденція Malibu Crest має найкраще розташування на пагорбі, оскільки це був перший будинок, побудований у цьому районі у 1949 році.
Дім виглядає просто казково / Фото Dwell
Нові господарі будинку провели у ньому реконструкцію. Дім переобладнали під сучасний стиль та зробили максимально комфортним для мешканців.
Затишна тераса / Фото Dwell
Для оновлення дизайну резиденції архітектори місцями підняли стелю та відрегулювали планування, створивши відкритий план поверху. Також вони трішки розширили площу – додали квадратні метри до головної спальні та перенесли кухню і їдальню в передню частину будинку.
Прохолодний басейн – саме те, що потрібно у спекотний день / Фото Dwell
Раніше кухня розташовувалася в темному передпокої з тильної сторони будинку, але зараз це ядро дому. Природне світло та чудові краєвиди – ще один чудовий бонус для цієї затишної вілли.
Штучна водойма – окраса тильної сторони дому / Фото Dwell
Архітектори студії Bracket підкреслили інтер’єр будинку, додавши більше скляних панелей, розширивши площу кімнат та вдосконаливши зв’язок між внутрішніми та зовнішніми просторами.
Реконструкція резиденції Malibu Crest вдихнула у дім нове життя. Тепер це комфортне та сучасне помешкання, проте архітекторам вдалося зберегти його попередній вигляд та ностальгію за XX століттям.
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