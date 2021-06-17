Дубай - самый большой по площади и по населению город Объединенных Арабских Эмиратов. Именно здесь в новом эксклюзивном районе возвели исключительную виллу.
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Особняк имеет 8 спален и 20 ванных комнат. Волшебная морская усадьба имеет выход на крупнейшую в мире искусственную лагуну.
Внутренний бассейн / Фото JamesEdition
Площадь владений составляет 3159 квадратных метров. Особняк может похвастаться несколькими бассейнами, а также видом на характерные зеленые и синие цвета лагуны.
Лестница – один из главных акцентов внутренней архитектуры дома / Фото JamesEdition
Имение отличается потрясающим дизайном экстерьера и интерьера. Здесь удачно сочетаются средиземноморская архитектура и восточные мотивы.
Шикарное убранство пространства / Фото JamesEdition
Интерьеры особняка построены в изысканной пастельной палитре с использованием мрамора. Белый и бежевый мрамор выстлан на полу, а также украшает парадную лестницу.
Волшебный дизайн / Фото JamesEdition
На первом этаже особняка расположен парадный зал, на втором этаже размещаются главные спальни с видом на лагуну. Также здесь есть роскошные ванны, похожие на спа, и просторная гардеробная.
Колоссальная лестница является одним из главных акцентов внутренней архитектуры дома.
В средиземноморском стиле / Фото JamesEdition
Еще одной изюминкой пространства являются арки, которые можно заметить по всему дому. Именно благодаря им создается ощущение восточного стиля.
Один из крупнейших инновационных городских районов / Фото JamesEdition
Большая терраса с видом на лагуну и бассейны – идеальное место для наблюдения за закатом. Здесь также есть достаточно пространства для проведения вечеринок или семейных сборов. Невероятный особняк выставлен на продажу за 30 миллионов долларов.