Дубай – найбільше за площею та за населенням місто Об'​єднаних Арабських Еміратів. Саме тут у новому ексклюзивному районі звели виняткову віллу.

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Особняк має 8 спалень та 20 ванних кімнат. Чарівна морська садиба має вихід на найбільшу у світі штучну лагуну.



Внутрішній басейн / Фото JamesEdition

Площа володінь складає 3159 квадратних метрів. Особняк може похизуватися кількома басейнами, а також видом на характерні зелені та сині кольори лагуни.

Сходи – один з головних акцентів внутрішньої архітектури будинку / Фото JamesEdition

Маєток вирізняється приголомшливим дизайном екстер'єру та інтер'єру. Тут вдало поєднано середземноморську архітектуру та східні мотиви.



Шикарне оздоблення простору / Фото JamesEdition

Інтер'єри особняка побудовані у вишуканій пастельній палітрі з використанням мармуру. Білий та бежевий мармур вистелений на підлозі, а також прикрашає парадні сходи.



Чарівний дизайн / Фото JamesEdition

На першому поверсі особняка розташована парадна зала, на другому поверсі розміщуються головні спальні з видом на лагуну. Також тут є розкішні ванни, схожі на спа-центр, та простора гардеробна.

Колосальні сходи є одним з головних акцентів внутрішньої архітектури будинку.



В середземноморському стилі / Фото JamesEdition

Ще однією родзинкою простору є арки, які можна помітити по всьому будинку. Саме завдяки їм створюється відчуття східного стилю.



Один із найбільших інноваційних міських районів / Фото JamesEdition

Велика тераса з видом на лагуну та басейни – ідеальне місце для спостереження за заходом сонця. Тут також є достатньо простору для проведення вечірок або сімейних зборів.

Неймовірний особняк виставлений на продаж за 30 мільйонів доларів.