Гори – це місце сили, де влітку можна блукати схилами, а зимою кататись на лижах. Особлива нерухомість в альпійських горах – це вартісна інвестиція, про яку неможливо пошкодувати.

Джерело: JamesEdition

Неймовірної вроди шале є окрасою французької комуни Межев – одного з найреспектабельніших гірськолижних курортів Франції. Сюди стікаються всі любителі зимових видів спорту та екологічного відпочинку.

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Шале розташоване у 100 метрах від гірськолижних підіймачів Rochebrune та за кілька хвилин ходьби від центру Межев.

Неймовірний гірський пейзаж / Фото JamesEdition

Площа будівлі становить 275 квадратних метрів, а загальний розмір всієї ділянки – понад 12 арів.

Внутрішнє оздоблення дому просто вражає / Фото JamesEdition

Шале зведено з екологічно чистих матеріалів: каменю та дерева. У будівлі передбачено 6 спалень та 2 загальні кімнати.

Традиційний гірський стиль будівлі / Фото JamesEdition

Окрасою будинку є простора та затишна вітальня із каміном, яка декорована етнічними аксесуарами із гірського селища. Відкрита кухня має неймовірну обідню зону та прямий вихід на терасу, із якої відкривається запаморочливий вигляд на Альпи.

Відчуття затишку тут гарантоване / Фото JamesEdition

Просторий сад із зоною відпочинку та велика лижна кімнатна чудово доповнюють це місце та роблять ще комфортнішим.

Шале виставили на продаж, за нього просять 4,5 мільйони доларів.