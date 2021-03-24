Сегодня компания LEV Development готова соблазнить выгодным предложением тех, кто готов инвестировать в жилье своей мечты. Об акции и особенностях жилых комплексов от LEV Development, которые готовы стать местом силы на всю жизнь – читайте в материале.

С 24 марта компания LEV Development запускает весеннюю акцию – скидки до 1000 гривен/м2 в жилых комплексах бизнес-класса, которые продуманы до мельчайших деталей, позволят почувствовать себя особенным, побуждают воплощать свою смелые мечты, помогут наполняться энергией и с наслаждением проживать каждый момент в родных стенах.

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ЖК HYGGE

Жилой комплекс, который воплощает скандинавскую концепцию благосостояния и уюта, расположен на улице Пасечной. Он кардинально отличается от "муравейников", которые заполонили рынок недвижимости, и готов предложить концептуально иной подход.

LEV Development сознательно ограничила этажность комплекса, ведь HYGGE – это о завоевании сердец качеством и заботой. Рядом с домом будут расположены уличные тренажеры, которые помогут держать себя в форме, и современная детская площадка, на которой дети смогут окунуться в веселый мир развлечений. Кроме того, зона для барбекю с площадкой для приготовления блюд на открытом гриле поможет наладить дружеские отношения с соседями.

Дизайнерский холл от SAVYTSKYY design и интерьер от Мастерской Беляевых гарантируют, что пространства общего пользования готовы ответить на все запросы жителей, а каждый квадратный метр квартиры продуман до мелочей.

ЖК HYGGE – это наслаждение жизнью и сосредоточенность на гармонии с собой и миром, теплые объятия родных и неповторимая атмосфера уюта. Обо всем остальном позаботилась компания LEV Development.

ЖК ARTHOUSE park

Искусство – это не собственность галерей, постичь которую могут лишь избранные. Это то, что мы творим своими руками, каждый день, чем бы ни занимались и чему бы не посвятили свою жизнь.

Жилой комплекс ARTHOUSE park стал пространством, которое вдохновляет, подталкивает ставить глубокие вопросы и заставляет осознать невероятные масштабы своих сил и возможностей.

Холлы жилого комплекса ничем не уступают знаменитым галереям. Картины, скульптуры и другие предметы искусства "разгоняют" креативность и направляют мысли в особую реальность, где можно подсмотреть интересные идеи или найти нужное решение.

ARTHOUSE park – новый жилой комплекс бизнес-класса, которого коснулись художники. Прекрасное расположение и виды из окна, большой парк для досуга, удобная планировка, паркинг, дизайнерский холл в стиле ART и дополнительная приватность благодаря концепции представительных этажей, которую воплощено впервые во Львове – все это доступно в комплексе, который заставит навсегда забыть о чувстве посредственности.

ЖК OBRIY 3

Много этажей, длинные коридоры и суета – все эти недостатки больших новостроек не имеют никакого отношения к ЖК OBRIY 3. Концептуальный проект на Малоголосковской акцентирован на умеренности и продуманной спортивной и детской инфраструктуре.

Здесь приоритет имеют жители, а не автомобили, для которых предусмотрен подземный паркинг. Компания LEV Development создала возле дома уникальное пространство с ландшафтным дизайном, которое гарантирует положительный опыт общения, досуга и развлечений как для детей, так и для взрослых.

Изысканный многоуровневый фасад с открытыми балконами будет приятно радовать глаз жителей, когда те будут возвращаться домой, а наличие на этаже всего 4 квартир не только добавит удобства, но и активизирует теплое общение с соседями.

Узнать больше об акции и преимуществах квартир в ЖК HYGGE, ARTHOUSE park и OBRIY 3 можно на сайте LEV Development или по телефону 097 202 22 00.