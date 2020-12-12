Скрытое сокровище Сардинии: фото сказочной итальянской виллы
Уютный домик у моря – именно такова первая ассоциация, когда заходит речь о юге Италии. Вилла на Сардинии, которая будто срисована из сказки – в нашем материале.
Вилла Garibaldina – это проект, который "настаивался" длинные 14 лет, пишет издание Harmonies.
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Пышная зелень изумрудного побережья окутывает участок площадью более 7 гектаров, на котором расположен этот средиземноморский шедевр.
Вилла дышит покоем / Фото Harmonies
Вилла состоит из шести частей. Здесь есть зона для вечеринок, комнаты для персонала и многое спален, в которых гости смогут уютно отдыхнуть.
Ужин с роскошным видом / Фото Harmonies
Общая архитектура соответствует классическим традициям: толстые стены, покатые крыши, терракотовая черепица ручной работы снаружи и внутри. Для построения виллы использовались местные материалы.
Смотрите больше фото волшебной виллы Garibaldina
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