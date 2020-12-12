Уютный домик у моря – именно такова первая ассоциация, когда заходит речь о юге Италии. Вилла на Сардинии, которая будто срисована из сказки – в нашем материале.

Вилла Garibaldina – это проект, который "настаивался" длинные 14 лет, пишет издание Harmonies. Читайте также Плавучий морской конек: как выглядит дом, который воплощает все мечты о жилье Пышная зелень изумрудного побережья окутывает участок площадью более 7 гектаров, на котором расположен этот средиземноморский шедевр. Вилла дышит покоем / Фото Harmonies Вилла состоит из шести частей. Здесь есть зона для вечеринок, комнаты для персонала и многое спален, в которых гости смогут уютно отдыхнуть. Ужин с роскошным видом / Фото Harmonies Общая архитектура соответствует классическим традициям: толстые стены, покатые крыши, терракотовая черепица ручной работы снаружи и внутри. Для построения виллы использовались местные материалы. Смотрите больше фото волшебной виллы Garibaldina