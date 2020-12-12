Прихований скарб Сардинії: фото казкової італійської вілли
Затишний будиночок біля моря – саме такою є найперша асоціація, коли заходить мова про південь Італії. Вілла на Сардинії, яка неначе змальована з казки – у нашому матеріалі.
Вілла Garibaldina – це проєкт, який "настоювався" довгі 14 років, пише видання Harmonies.
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Пишна зелень смарагдового узбережжя огортає ділянку площею понад 7 гектарів, на якій розташований цей середземноморський шедевр.
Вілла дихає спокоєм / Фото Harmonies
Вілла складається з шести частин. Тут є зона для вечірок, кімнати для персоналу та багато спалень, в яких гості зможуть отримати затишний перепочинок.
Вечеря з розкішним краєвидом / Фото Harmonies
Загальна архітектура відповідає класичним традиціям: товсті стіни, похилі дахи, теракотова черепиця ручної роботи ззовні та всередині. Для побудови вілли використовувалися місцеві матеріали.
Дивіться більше фото чарівної вілли Garibaldina
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