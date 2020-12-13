Приятные дома, которые не только гармонично вливаются в исторический контекст, а добавляют света другим зданиям – такова потребность всех старых районов городов. Какое решение нашли в Индии – читайте в материале.

"Скрытый особняк" – это попытка архитекторов переосмыслить традиционный подход к дизайну через визуальные интересы нового поколения, информирует Worldarchitecture.

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Узкие переулки Старого Джаландхара не приносят эстетического удовольствия, и именно новые здания должны не только функционально обеспечивать все потребности своих жителей, но и добавлять яркости в вид всего района.

Новое здание украшает целый район / Фото Worldarchitecture

Двухэтажная конструкция с традиционной каменной кладкой украшает внешний вид, а пологая крыша, дымоход и облицовка из темного сланца добавляют фасада респектабельности.

Акцент интерьера – просторность / Фото Worldarchitecture

Разумное размещение освещения улучшает внешний вид природных покрытий и подчеркивает удачное использование пространства.

В спальне светло и уютно / Фото Worldarchitecture

Каждое помещение имеет свою уникальную тематику, олицетворяющая живую энергию и самобытность.

Свет и пространство – всюду / Фото Worldarchitecture

На первом этаже есть гостиная, кухня, лоджия и гостевая спальня. Две главные спальни в доме – на втором этаже.

Светлый цвет внутри резонирует с темнотой снаружи / Фото Worldarchitecture

"Скрытый особняк" – это отличное решение для света и пространства, которое улучшит серый вид любого старого района.