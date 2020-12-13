Скрытый особняк: как в Индии переосмысливают архитектурные традиции – фото
Приятные дома, которые не только гармонично вливаются в исторический контекст, а добавляют света другим зданиям – такова потребность всех старых районов городов. Какое решение нашли в Индии – читайте в материале.
"Скрытый особняк" – это попытка архитекторов переосмыслить традиционный подход к дизайну через визуальные интересы нового поколения, информирует Worldarchitecture.
Читайте также Скрытое сокровище Сардинии: фото сказочной итальянской виллы
Узкие переулки Старого Джаландхара не приносят эстетического удовольствия, и именно новые здания должны не только функционально обеспечивать все потребности своих жителей, но и добавлять яркости в вид всего района.
Новое здание украшает целый район / Фото Worldarchitecture
Двухэтажная конструкция с традиционной каменной кладкой украшает внешний вид, а пологая крыша, дымоход и облицовка из темного сланца добавляют фасада респектабельности.
Акцент интерьера – просторность / Фото Worldarchitecture
Разумное размещение освещения улучшает внешний вид природных покрытий и подчеркивает удачное использование пространства.
В спальне светло и уютно / Фото Worldarchitecture
Каждое помещение имеет свою уникальную тематику, олицетворяющая живую энергию и самобытность.
Свет и пространство – всюду / Фото Worldarchitecture
На первом этаже есть гостиная, кухня, лоджия и гостевая спальня. Две главные спальни в доме – на втором этаже.
Светлый цвет внутри резонирует с темнотой снаружи / Фото Worldarchitecture
"Скрытый особняк" – это отличное решение для света и пространства, которое улучшит серый вид любого старого района.
Поделиться новостью