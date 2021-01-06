Вторая жизнь домов – это всегда потрясающе, ведь преобразования сооружений требует творческого подхода. О невероятной трансформации заброшенного здания в Португалии – в нашем материале.

В старом, заброшенном складе начала XX века в селе Бенкатель планируют сделать масштабную реконструкцию. Перевоплощением будет заниматься архитектурная фирма SMG Arquitectos, информирует Archdaily.

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Пространство планируют превратить в современный белый дом с тремя спальнями.

Кристально белое здание / Фото Archdaily

Площадь проекту составляет около 900 квадратных метров.

Дом особенно выделяется с высоты / Фото Archdaily

В доме есть много открытых и просторных территорий. Круглые арки в совершенном внутреннем дворике – это сохранение соответствующих архитектурных элементов прошлого.

Современный дизайн дома / Фото Archdaily

В реконструкции планируют использовать мраморный камень Ештремоза, который характерен для этого региона.

Великолепный бассейн во внутреннем дворике / Фото Archdaily

Просторная белая вилла – это замечательная новая жизнь старого склада, которое подарит много радости и приятных своим владельцам.