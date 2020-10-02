Данська архітектурна студія 3XN показала свій проєкт щодо офісного комплексу на Фінсбері-авеню, що в центральній частині Лондона. Комплекс складатиметься з 35-поверхової та 20-певерхової будівель. Приміщення стануть екологічними та матимуть стильний дизайн. Більше про офісні хмарочоси в центрі Лондона – читайте в матеріалі.

Обидві вежі побудують на місці старих офісних будівель, повідомляє Dezeen. Читачів також цікавить: Як виглядатиме найбільший житловий комплекс Нью-Йорка з бюджетним житлом: фото проєкту Хмарочоси планують з'єднати 12-поверховим подіумом, який міститиме зелені насадження.

Будівлі будуть з'єднані між собою / Фото Dezeen Кампус пропонує фантастичний спектр зручностей, видатні громадські площі, а також робочі місця, роздрібну торгівлю та ресторани,

– розповідають розробники. Зовні будинки на Фінсбері-авеню матимуть фасади з трикутними візерунками, виготовленими із поєднання скла різного кольору. Також розробники працюють над тим, щоб зробити будівлі якомога вуглецево нейтральними. Зокрема, деякі елементи будівель використовуватимуться повторно.

Біля офісів створять сучасний громадський простір / Фото Dezeen Зверніть увагу: У якому місті України найбільше висоток та хмарочосів: світовий рейтинг SkyscraperPage До того ж структура фасаду допоможе уникати перегріву чи переохолодження будівлі, що також скоротить споживання електроенергії.