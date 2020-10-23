Полная линейка продуктов Kodasema, которая в настоящее время доступна только в Европе, скоро появится и в Америке. Архитекторы спроектировали необычные гостиничные номера, которые легко собрать в очень сжатые сроки.

Американские модели KODA в США будут энергоэффективными и в минималистическом скандинавском стиле. Однако американские модели будут немного отличаться от европейских аналогов размерами и строительными материалами, пишет издание Dwell.

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Модели KODA в США также будут иметь больший размер, чем европейские. Домик США KODA предлагает 600 квадратных метров жилой площади, тогда как KODA Loft Extended – 460 квадратных метра.

Базовая цена на KODA Loft начинается с 95 тысяч долларов, а KODA Loft Extended – от 125 тысяч долларов.

Домики являются экологичными и транспортабельными / Фото Dwell

Компания будет продавать свои проекты непосредственно потребителям, а также компания ищет возможности для развития парков KODA – кластеров сборных блоков, которые можно использовать в различных условиях, начиная от рекреационных центров с разнообразным использованием и заканчивая общинами домов для пенсионеров на солнечных батареях.

Интерьер выполнили в скандинавском стиле / Фото Dwell

Первые американские модели KODA поставят в Нью-Йорк и Купертино, штат Калифорния, в декабре 2020 года. Компания также планирует запустить выставочный зал в Нью-Йорке в 2021 году.

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