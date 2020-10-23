Повна лінійка продуктів Kodasema, яка наразі доступна лише в Європі, скоро з'явиться і в Америці. Архітектори спроєктували незвичайні готельні номери, які легко зібрати за дуже стислі терміни.

Американські моделі KODA в США будуть енергоефективними та у мінімалістичному скандинавському стіл. Однак американські моделі трохи відрізнятимуться від європейських аналогів розмірами та будівельними матеріалами, пише видання Dwell.

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Моделі KODA в США також матимуть більший розмір, аніж європейські. Будиночок США KODA пропонує 600 квадратних метрів житлової площі, тоді як KODA Loft Extended – 460 квадратних метри.

Базова ціна на KODA Loft починається з 95 тисяч доларів, а KODA Loft Extended – від 125 тисяч доларів.



Будиночки є екологічними та транспортабельними / Фото Dwell

Компанія продаватиме свої проєкти безпосередньо споживачам, а також компанія шукає можливості для розвитку парків KODA – кластерів збірних блоків, які можна використовувати в різних умовах, починаючи від рекреаційних центрів із різноманітним використанням і будинків на сонячних батареях, що призначені для пенсіонерів.



Інтер'єр виконали у скандинавськиму стилі / Фото Dwell

Перші американські моделі KODA поставляться в Нью-Йорк та Купертіно, штат Каліфорнія, у грудні 2020 року. Компанія також планує запустити виставковий зал у Нью-Йорку в 2021 році.

Більше фото вмістких та мініатюрних будиночків KODA: