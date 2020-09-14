Туристическая отрасль в Украине ежегодно набирает обороты, а туристов в Карпатах становится все больше. Впрочем, чтобы привлечь в горы еще больше туристов, а именно тех, кто привык к первоклассному гостиничному комфорту, необходима соответствующая инфраструктура. Есть ли в Карпатах отели, которые способны удовлетворить даже самого капризного гостя? Читайте в материале.

Жилье в Карпатах доступно для кошелька любого размера, сообщает Дом 24.

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Место для работы и отдыха



Дома принимают гостей уже около года / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены

В 2019 году в прикарпатском городе Яремче начал свою работу BagriWood Lodges – два небольших домика в живописном месте рядом с лесом и небольшим ручейком. 50 квадратных метров функционального пространства оборудованы как быстрым интернетом для удаленной работы, так и небольшой крытой террасой для комфортного отдыха.

Как появилась идея

По словам владельцев, раньше они никогда даже не бывали в Яремче, просто в один момент возникла идея предложить новый продукт на рынке гостиничных услуг в украинских Карпатах.

Пара хотела создать пространство, которое будет предоставлять тот же уровень обслуживания, что и пятизвездочный отель. Главные отличия – вокруг панорама гор, а вместо комфортабельного номера – отдельный дом.

Пока выбирали, за полгода пересмотрели много земельных участков в разных городах. В Яремче влюбились с первого взгляда,

– рассказали владельцы.



Отели предлагают сервис высокого уровня / Фото booking

Мы с небольшой командой выписали по пунктам где нам надо конкурировать, а где – нет. Например, конкурировать по инфраструктуре с большими отелями мы точно не станем, а вот приватность пространства и уединение – наш фокус. Что мы можем предложить для потенциальных клиентов такого, чего нет у других. Результат уже сегодня вы можете видеть,

– объясняет владелица.

Всего процесс строительства занял около двух лет, хотя рассчитывали всего на 6 месяцев.

Строительство шале немного растянулось / Фото booking

Удобства в домах



Домики предложат вам то, в чем нуждаетесь именно вы / Фото booking

Кроме типичных удобств вроде бытовой техники, необходимой кухонной утвари, сантехники, удобных кроватей, чистого постельного белья и полотенец домики предлагают скоростной интернет, подписку на стриминговые сервисы, стильный интерьер и экстерьер, террасу с местом для барбекю, а самое главное – приватность.

Селфчекин



Процесс заселения адаптирован к условиям пандемии / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены

Одним из главных преимуществ домов является именно процесс заселения. Вам не придется контактировать с владельцами или сотрудниками. По прибытии на место на ваш смартфон придет пароль от сейфа, где будет лежать ключ – достаете его и заходите внутрь. Это и есть весь процесс регистрации.

Если вам чего-то не будет хватать – пишите владельцу и проблему решат за несколько минут.



Все проблемы решаются в онлайн-режиме / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены

Мы не считаем нужным лично контактировать с нашими гостями. Если они чего-то потребуют, например, дополнительное одеяло или дрова – могут написать мне. Наши работники принесут необходимую вещь и положат ее рядом со зданием,

– рассказывает владелица.

Экологичность



Владельцы чувствуют ответственность за использование природных ресурсов гор / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены

Энергоэффективность, сортировка мусора и современная канализация – три важнейших постулата, на которых стоит экологичность помещений.

материалы, из которых построены шале, а также окна поддерживают энергоэффективность домика, что позволяет потреблять меньше электроэнергии.

канализация имеет трехуровневую систему очистки и максимально безопасна для окружающей почвы и воды;

использование продуктов в одноразовой упаковке минимизируется из-за возможности использовать косметические и моющие средства в дозаторах на месте. Также гости могут сортировать накопленный во время проживания пластик.



Домики являются экологичными / Фото booking

Клининг и дезинфекция

Здесь ответственно относятся к чистоте и стерильности. После каждого гостя помещение убирают и дезинфицируют, а затем закрывают до приезда следующего. Стирка постельного белья, полотенец и других вещей происходит согласно рекомендациям местных органов власти.



Каждый раз здания будут встречать вас в чистоте / Фото booking

До пандемии уборка в домиках происходила каждые 3 дня, однако сегодня есть возможность отказаться от такой услуги, чтобы минимизировать контакты с незнакомцами.

Мир не стоит на месте

По словам владельцев, дома хоть и работают уже более года, но территорию здесь постоянно улучшают. В частности, планируют установку ограждения для обеспечения еще большей приватности, также рассматривают строительство технического помещения.



Постоянные изменения являются залогом стабильности / Фото booking

Порой есть потребность в дополнительном помещении, поэтому, скорее всего, мы построим небольшой домик в том же стиле и концепции, что и дома,

– объясняет основательница проекта.

Не для вечеринок



Домики подойдут для пар и небольших компаний друзей / Фото booking

Чаще всего шале бронируют пары или небольшие компании друзей. Часто друзья или люди, которые дружат семьями, бронируют два дома сразу, чтобы проводить время вместе и все же иметь отдельное пространство. Также в отель приезжают гости для работы и отдыха в горах. Поэтому шумные вечеринки до поздней поры запрещены правилами проживания.

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Поэтому если вы ищете единение с природой и отдыха от шумного города – вам в BagriWood Lodges.