Экологичность и покой: в Карпатах появились лоджии, меняющие сферу туристических услуг
Туристическая отрасль в Украине ежегодно набирает обороты, а туристов в Карпатах становится все больше. Впрочем, чтобы привлечь в горы еще больше туристов, а именно тех, кто привык к первоклассному гостиничному комфорту, необходима соответствующая инфраструктура. Есть ли в Карпатах отели, которые способны удовлетворить даже самого капризного гостя? Читайте в материале.
Жилье в Карпатах доступно для кошелька любого размера, сообщает Дом 24.
К слову: Модернизм и лес: в Бразилии появился роскошный дом, который поддерживает камни – фото
Место для работы и отдыха
Дома принимают гостей уже около года / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены
В 2019 году в прикарпатском городе Яремче начал свою работу BagriWood Lodges – два небольших домика в живописном месте рядом с лесом и небольшим ручейком. 50 квадратных метров функционального пространства оборудованы как быстрым интернетом для удаленной работы, так и небольшой крытой террасой для комфортного отдыха.
Как появилась идея
По словам владельцев, раньше они никогда даже не бывали в Яремче, просто в один момент возникла идея предложить новый продукт на рынке гостиничных услуг в украинских Карпатах.
Пара хотела создать пространство, которое будет предоставлять тот же уровень обслуживания, что и пятизвездочный отель. Главные отличия – вокруг панорама гор, а вместо комфортабельного номера – отдельный дом.
Пока выбирали, за полгода пересмотрели много земельных участков в разных городах. В Яремче влюбились с первого взгляда,
– рассказали владельцы.
Отели предлагают сервис высокого уровня / Фото booking
Мы с небольшой командой выписали по пунктам где нам надо конкурировать, а где – нет. Например, конкурировать по инфраструктуре с большими отелями мы точно не станем, а вот приватность пространства и уединение – наш фокус. Что мы можем предложить для потенциальных клиентов такого, чего нет у других. Результат уже сегодня вы можете видеть,
– объясняет владелица.
Всего процесс строительства занял около двух лет, хотя рассчитывали всего на 6 месяцев.
Строительство шале немного растянулось / Фото booking
Удобства в домах
Домики предложат вам то, в чем нуждаетесь именно вы / Фото booking
Кроме типичных удобств вроде бытовой техники, необходимой кухонной утвари, сантехники, удобных кроватей, чистого постельного белья и полотенец домики предлагают скоростной интернет, подписку на стриминговые сервисы, стильный интерьер и экстерьер, террасу с местом для барбекю, а самое главное – приватность.
Селфчекин
Процесс заселения адаптирован к условиям пандемии / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены
Одним из главных преимуществ домов является именно процесс заселения. Вам не придется контактировать с владельцами или сотрудниками. По прибытии на место на ваш смартфон придет пароль от сейфа, где будет лежать ключ – достаете его и заходите внутрь. Это и есть весь процесс регистрации.
Если вам чего-то не будет хватать – пишите владельцу и проблему решат за несколько минут.
Все проблемы решаются в онлайн-режиме / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены
Мы не считаем нужным лично контактировать с нашими гостями. Если они чего-то потребуют, например, дополнительное одеяло или дрова – могут написать мне. Наши работники принесут необходимую вещь и положат ее рядом со зданием,
– рассказывает владелица.
Экологичность
Владельцы чувствуют ответственность за использование природных ресурсов гор / Фото журналистки 24 канала Кандяк Елены
Энергоэффективность, сортировка мусора и современная канализация – три важнейших постулата, на которых стоит экологичность помещений.
- материалы, из которых построены шале, а также окна поддерживают энергоэффективность домика, что позволяет потреблять меньше электроэнергии.
- канализация имеет трехуровневую систему очистки и максимально безопасна для окружающей почвы и воды;
- использование продуктов в одноразовой упаковке минимизируется из-за возможности использовать косметические и моющие средства в дозаторах на месте. Также гости могут сортировать накопленный во время проживания пластик.
Домики являются экологичными / Фото booking
Клининг и дезинфекция
Здесь ответственно относятся к чистоте и стерильности. После каждого гостя помещение убирают и дезинфицируют, а затем закрывают до приезда следующего. Стирка постельного белья, полотенец и других вещей происходит согласно рекомендациям местных органов власти.
Каждый раз здания будут встречать вас в чистоте / Фото booking
До пандемии уборка в домиках происходила каждые 3 дня, однако сегодня есть возможность отказаться от такой услуги, чтобы минимизировать контакты с незнакомцами.
Мир не стоит на месте
По словам владельцев, дома хоть и работают уже более года, но территорию здесь постоянно улучшают. В частности, планируют установку ограждения для обеспечения еще большей приватности, также рассматривают строительство технического помещения.
Постоянные изменения являются залогом стабильности / Фото booking
Порой есть потребность в дополнительном помещении, поэтому, скорее всего, мы построим небольшой домик в том же стиле и концепции, что и дома,
– объясняет основательница проекта.
Не для вечеринок
Домики подойдут для пар и небольших компаний друзей / Фото booking
Чаще всего шале бронируют пары или небольшие компании друзей. Часто друзья или люди, которые дружат семьями, бронируют два дома сразу, чтобы проводить время вместе и все же иметь отдельное пространство. Также в отель приезжают гости для работы и отдыха в горах. Поэтому шумные вечеринки до поздней поры запрещены правилами проживания.
Смотрите также: В гармонии с природой: на острове в Дании открыли экологический отель – фото
Поэтому если вы ищете единение с природой и отдыха от шумного города – вам в BagriWood Lodges.