Проектом обновления академии Николая Кузануса в австрийском Тироле работала архитектурная студия MoDus.
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История здания началась в 1960-х годах. Главный корпус стал творением местного архитектора Отмара Барта.
Историческое здание / Фото Dezeen
Проект предусматривал обновление сразу трех корпусов, в список вошел и главный. Сейчас Гауптхауз считается шедевром, поэтому была задача сохранить его аутентичность.
Современность внутри истории / Фото Dezeen
Архитекторы MoDus решили обновить интерьер с помощью мебели и других деталей, оставив основу здания неприкосновенной.
Контраст – одна из "изюминок" обновления / Фото Dezeen
Архитекторы определили новый проект как "путеводитель краткости, простоты и корректности".
Новые жилые комнаты / Фото Dezeen
Обновление академии Кузануса стало прекрасным примером современных шагов, которые лишь подчеркивают величие исторических зданий.