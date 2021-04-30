Проектом обновления академии Николая Кузануса в австрийском Тироле работала архитектурная студия MoDus.

Интересно Утонуть в природе: чем уникальна Олимпийская деревня в Милане

История здания началась в 1960-х годах. Главный корпус стал творением местного архитектора Отмара Барта.

Историческое здание / Фото Dezeen

Проект предусматривал обновление сразу трех корпусов, в список вошел и главный. Сейчас Гауптхауз считается шедевром, поэтому была задача сохранить его аутентичность.

Современность внутри истории / Фото Dezeen

Архитекторы MoDus решили обновить интерьер с помощью мебели и других деталей, оставив основу здания неприкосновенной.

Контраст – одна из "изюминок" обновления / Фото Dezeen

Архитекторы определили новый проект как "путеводитель краткости, простоты и корректности".

Новые жилые комнаты / Фото Dezeen

Обновление академии Кузануса стало прекрасным примером современных шагов, которые лишь подчеркивают величие исторических зданий.