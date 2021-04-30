Проєктом оновлення академії Миколи Кузануса в австрійському Тіролі працювала архітектурна студія MoDus.

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Історія будівлі розпочалася у 1960-х роках. Головний корпус став творінням місцевого архітектора Отмара Барта.

Історична будівля / Фото Dezeen

Проєкт передбачав оновлення одразу трьох корпусів, у список яких увійшов і головний. Зараз Гауптхауз вважається шедевром, тож було завдання зберегти його автентичність.

Сучасність всередині історії / Фото Dezeen

Архітектори MoDus вирішили оновити інтер'єр за допомгою меблів та інших деталей, залишивши основу будівлі недоторканною.

Контраст – одна із "родзинок" оновлення / Фото Dezeen

Архітектори окреслили новий проєкт як "путівник стислості, простоти та коректності".

Нові житлові кімнати / Фото Dezeen

Оновлення академії Кузануса стало чудовим прикладом сучасних кроків, які лише підкреслюють велич історичних будівель.