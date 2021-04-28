Архітектурні студії Diller Scofidio+Renfro , PLP Architecture та Carlo Ratti Associati розкрили проєкт перетворення товарного двору в Мілані під парк і містечко спортсменів, які візьмуть участь у зимових Олімпійських іграх-2026.

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Проєкт займе район Порта-Романа, що на південному сході Мілану. Оновлений район буде складатися з житлових будинків, офісів, торгових площ та спортивних комплексів.

Життя у велетенському саду / Фото Dezeen

Великий міський парк у центрі нової забудови сформує доступний зелений простір. Тут будуть великі сади, лісові масиви, а також дві піднесені зелені дороги, що розширять довжину району.

Неймовірна природа посеред великого міста / Фото Dezeen

Усі пішохідні зони будуть проходити через зелені масиви. Це місце стане суцільним райським садом.

Західна частина проєкту передбачає житловий масив змішаного призначення, який буде використовуватися для розміщення спортсменів під час зимових Олімпійських ігор 2026 року.

Спорт у казковому просторі / Фото Dezeen

Після ігор містечко спортсменів адаптують для потреб містян. Тут буде соціальне житло, студентські гуртожитки та приватні житлові комплекси.

Проєкт в Мілані вражає своїм наголосом на зв'язку з природою, чого так не вистачає сучасним великим містам.