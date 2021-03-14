Соціальна ілюзія та інфраструктура: неймовірна просторова виставка на вулицях США
Проєкт "Happy Stripe" – це стилізація закинутих та занедбаних провулків. Грайлива інсталяція працює за принципом інновацій: вся краса конструкції відкривається, коли наводиш на неї планшет чи телефон.
Джерело:Archdaily
Інсталяція під назвою "Щаслива смуга" була одним із трьох проєктів для заохочення місцевих жителів та відвідувачів до безпечного відвідування центру Фредеріка.
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Це грайлива лінійна конструкція виконана із гнутого сталевого каркаса та підвісних нейлонових мотузок.
Інноваційний провулок / Фото Аrchdaily
Мистецька фігура – це яскрава смуга, яка підкреслює міські та архітектурні характеристики конкретної ділянки, одночасно створюючи діалог з наявним контекстом. Геометрія рами – посилання на арки вкон сусідніх будівель та орнаменти фасадів.
Витончена інсталяція / Фото Аrchdaily
Конструкція нахилена, що підкреслює глибину алеї в перспективі. Колір установки пов'язаний з кольором цегляних фасадів навколо нього. Червоно-коричневий колір цегли стає яскравішим, коли смуга потрапляє в алею. Підвісні мотузки вносять пористість конструкції та створюють грайливі тіні, які змінюються протягом дня.
Ігровий простір / Фото Аrchdaily
Ігрова програма AR розроблена як частина інсталяції. Мета ігрового додатка – дозволити відвідувачам безпечно взаємодіяти один з одним у громадських місцях, перебуваючи в соціальній віддаленості. У віртуальному середовищі установка виконує роль великого кошика, в який гравці можуть кидати різнокольорові кульки.
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