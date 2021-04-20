На севере Швеции перевозят город Кируна. Он находится под угрозой обвала из-за добычи железной руды. Ради сохранения ценных зданий их перемещают на другое место.

План перемещения целого города дом за домом был обнародован еще в 2013 году. Сооружения являются душой общества и стоят сохранения ценной коллективной памяти.

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Новый город планируют завершить к 2035 году. Каждое сооружение бережно поднимают на "спины" грузовиков. Те здания, которые не подпадают сборной перевозке, демонтируют и реконструируют на новом месте.

Необычный город / Фото Designboom

Одним из первых сооружений нового города станет ратуша. Ее конструкция вдохновлена минералами железа. Здание является фундаментальным для идентичности города. Его дизайн также включает перенесенную колокольню старого города, которая является одновременно символом прошлого и маяком для будущего.



Внутренний учет городской сооружения / Фото Designboom

Ратушу будет окружать общественная площадь и другие городские постройки. Сюда входят гостиница, баня и культурный центр под названием "Полярное сияние".

Городская ратуша / Фото Designboom

К перевозке зданий и домов нового города привлекли около 20 тысяч жителей.



Северная община / Фото Designboom

В городе планируют разместить около 3 тысяч жилых домов. Этот план - пример того, как нужно относиться к своей истории.