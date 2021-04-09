Якщо на місці старого будинку хочуть звести новобудову, можна його знести, а можна й посунути. Так сталося зі штаб-квартирою американської телефонної компанії Indiana Bell. 8-поверховий будинок повернули на 90 градусів і посунули на 30 метрів.

Зрештою, через 33 роки будівлю в Індіанаполісі таки знесли. Однак таке переміщення залишається одним із найбільш захоплюючих кроків в історії.

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Чому вирішили посунути будівлю

Будинок, в якому розмістилася штаб-квартира дочірньої компанії AT&T для обслуговування мешканців штату Індіана, був побудований у 1907 році. Ця 8-поверхова будівля важила приблизно 11 тисяч тонн.

У 1929 році керівництво телефонного оператора вирішило, що їм потрібна більша будівля. І збудувати її вони захотіли на місці старої. Однак знести будинок вони не могли, бо він мав важливе значення для міста. Тож було вирішено перенести його і звільнити місце для новобудови.

Як посували будинок

Роботи почались у жовтні 1930 року і тривали впродовж наступних 4 тижнів.

Масивну будівлю зі сталі та цегли змістили спочатку на 16 метрів на південь, потім повернули на 90 градусів та знову посунули на 30 метрів на захід.

змістили спочатку на 16 метрів на південь, потім повернули на 90 градусів та знову посунули на 30 метрів на захід. Цікаво те, що будівля продовжувала функціонувати протягом усього часу переїзду . Усі інженерні кабелі та труби, що обслуговують будівлю, включаючи тисячі телефонних та електричних шнурів, газопроводів, каналізаційних та водопровідних труб, були бути подовжені для забезпечення безперервного обслуговування під час робіт.

. Усі інженерні кабелі та труби, що обслуговують будівлю, включаючи тисячі телефонних та електричних шнурів, газопроводів, каналізаційних та водопровідних труб, були бути подовжені для забезпечення безперервного обслуговування під час робіт. А завдяки рухомому дерев’яному тротуару усі працівники та відвідувачі могли вільно входити та виходити з будівлі в будь-який час, поки тривав переїзд. Компанія не втратила жодного робочого дня і не переривала роботу впродовж всього періоду.

з будівлі в будь-який час, поки тривав переїзд. Компанія не втратила жодного робочого дня і не переривала роботу впродовж всього періоду. Варто зазначити, для пересунення будівлі в основному використовували ручні домкрати і лиш зовсім трохи – паровий двигун.

і лиш зовсім трохи – паровий двигун. Будинок простояв на новому місці 33 роки, поки його не знесли, щоб звільнити простір для розширення нової будівлі штабу.

Етапи переміщення



Будинок мав 8 поверхів і важив 11 тисяч тонн / Фото Twisted Sifter



Будинок посунули за 4 тижні / Фото Twisted Sifter



Для перенесення будинку використали ручні домкрати / Фото Twisted Sifter



Під час переміщення всередині будинку працювали люди / Фото Twisted Sifter



Будинок розвернули на 90 градусів і посунули на 30 метрів / Фото Twisted Sifter



На новому місці будівля стояла 33 роки / Фото Twisted Sifter