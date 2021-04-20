На півночі Швеції перевозять місто Кіруна. Воно перебуває під загрозою обвалу через видобування залізної руди. Заради збереження цінних будівель їх переміщують на інше місце.

План переміщення цілого міста будинок за будинком був оприлюднений ще у 2013 році. Споруди є душею громади та варті збереження цінної колективної пам'яті.

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Нове місто планують завершити до 2035 року. Кожну споруду бережно піднімають на "спини" вантажівок. Ті будівлі, які не підпадають збірному перевезенню, демонтують та реконструюють на новому місці.

Незвичне місто / Фото Designboom

Однією із перших споруд нового міста стане ратуша. Її конструкція натхненна мінералами заліза. Будівля є фундаментальною для ідентичності міста. Її дизайн також включає перенесену дзвіницю старого міста, яка є одночасно символом минулого та маяком для майбутнього.



Внутрішній облік міської споруди / Фото Designboom

Ратушу буде оточувати громадська площа та інші міські споруди. Сюди входять готель, лазня та культурний центр під назвою "Полярне сяйво".

Міська ратуша / Фото Designboom

До перевезення будівель та створення нового міста залучили близько 20 тисяч жителів.



Північна громада / Фото Designboom

У місті планують розмістити близько 3 тисяч житлових будинків. Цей план – приклад того, як потрібно ставитися до своєї історії.