В немецком городе Фалькенберг обновили исторический замковый комплекс. Благодаря местному совету провели масштабную трансформацию и восстановление культурного наследия.

Первое упоминание о замке датируется 1154 годом. Он принадлежал графу фон дер Шуленбургу, который был дипломатом на службе в Германской империи и послом в Москве с 1934 года. Замок был частично уничтожен во время II Мировой войны.

Читайте также Искусство под мостом: как выглядит новая выставочная галерея в Манчестере

Фалькенбержзкий замок является историческим памятником культурного и национального значения.

Площадь замка составляет почти 4 тысячи квадратных метров / Фото Аrchdaily

Замок сохранил свой характерный внешний вид. Имеющиеся конструкции были мягко превращены в видоизмененную архитектурную форму, которая, хотя и является современной и технически стойкой, все еще демонстрирует всю должное уважение истории. Главным достижением архитекторов является сохранение исторической интарсии в камне.

Интарсия – это вид инкрустации на деревянных предметах.

Создателями реконструкции является архитектурная студия Brückner & Brückner Architekten / Фото Аrchdaily

Коридоры и мосты рассказывают собственные истории, а комнаты, каждая из которых имеет свою уникальную интерсию, дышат воспоминаниями о древности.

Старая атмосфера замка осталась ощутимо сохраненной / Фото Аrchdaily

Историческое здание имеет четыре этажа. Все пространство имеет яркий взгляд на тысячелетнюю историю замка, а новый музей освещает увлекательную жизнь графа фон дер Шуленбурга.

В замке размещены различные помещения и конференц-залы с современными технологиями, которые вмещают до 120 человек, а также кафе-музей, пивной сад и восемь спален с двуспальными кроватями.