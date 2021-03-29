Сохранение исторического наследия: современная реконструкция старинного немецкого замка
В немецком городе Фалькенберг обновили исторический замковый комплекс. Благодаря местному совету провели масштабную трансформацию и восстановление культурного наследия.
Источник:Archdaily
Первое упоминание о замке датируется 1154 годом. Он принадлежал графу фон дер Шуленбургу, который был дипломатом на службе в Германской империи и послом в Москве с 1934 года. Замок был частично уничтожен во время II Мировой войны.
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Фалькенбержзкий замок является историческим памятником культурного и национального значения.
Площадь замка составляет почти 4 тысячи квадратных метров / Фото Аrchdaily
Замок сохранил свой характерный внешний вид. Имеющиеся конструкции были мягко превращены в видоизмененную архитектурную форму, которая, хотя и является современной и технически стойкой, все еще демонстрирует всю должное уважение истории. Главным достижением архитекторов является сохранение исторической интарсии в камне.
Создателями реконструкции является архитектурная студия Brückner & Brückner Architekten / Фото Аrchdaily
Коридоры и мосты рассказывают собственные истории, а комнаты, каждая из которых имеет свою уникальную интерсию, дышат воспоминаниями о древности.
Старая атмосфера замка осталась ощутимо сохраненной / Фото Аrchdaily
Историческое здание имеет четыре этажа. Все пространство имеет яркий взгляд на тысячелетнюю историю замка, а новый музей освещает увлекательную жизнь графа фон дер Шуленбурга.
В замке размещены различные помещения и конференц-залы с современными технологиями, которые вмещают до 120 человек, а также кафе-музей, пивной сад и восемь спален с двуспальными кроватями.
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