Збереження історичної спадщини: модерна реконструкція старовинного німецького замку
У німецькому місті Фалькенберг відновили історичний замковий комплекс. Завдяки місцевій раді провели масштабну трансформацію та відновлення культурної спадщини.
Джерело:Archdaily
Перша згадка про замок датується 1154 роком. Він належав графу фон дер Шуленбургу, який був дипломатом на службі в Німецькій імперії та послом у Москві з 1934 року. Замок було частково знищено під час II Світової війни.
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Фалькенберзький замок є історичною пам'яткою культурного та національного значення.
Площа замку становить майже 4 тисячі квадратних метрів / Фото Аrchdaily
Замок зберіг свій характерний зовнішній вигляд. Наявні конструкції були м'яко перетворені в видозмінену архітектурну форму, яка, хоча і є сучасною та технічно стійкою, все ще демонструє всю належну повагу історії. Головним досягненням архітекторів є збереження історичної інтарсії у камені.
Творцями реконструкції є архітектурна студія Brückner & Brückner Architekten / Фото Аrchdaily
Коридори та мости розповідають власні історії, а кімнати, кожна з яких має свою унікальну інтерсію, дихають спогадами про давнину.
Стара атмосфера замку залишилася відчутно збереженою / Фото Аrchdaily
Історична будівля має чотири поверхи. Увесь простір має яскравий погляд на тисячолітню історію замку, а новий музей висвітлює захопливе життя графа фон дер Шуленбурга.
У замку розміщені різноманітні приміщення та конференц-зали із найсучаснішими технологіями, які вміщують до 120 людей, а також кафе-музей, пивний сад та вісім спалень із двоспальними ліжками.
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