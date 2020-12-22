Калифорния – это место, которое сразу ассоциируется с Голливудом и роскошью. Впрочем, и среди этого блеска случается выдержанный уют. Об элегантной вилле, которая ломает стереотипы – в нашем материале.

В центральной долине Калифорнии американская студия Feldman Architecture разработала блестящий проект виллы, передает Harmonies.

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Этот дом создан для спокойствия и отдыха и является семейным приютом среди лугов и деревьев.

Изысканная вилла в сельской местности / Фото Harmonies

Внутреннее и внешнее пространство участка подчеркнуты длинными и низкими каменными стенами. Для отделки дома дизайнеры использовали дерево, стекло, сталь и камень.

Бассейн с великолепным видом / Фото Harmonies

Вилла – это часть фермы с великолепным внутренним двориком, бассейном и летним домиком.

Волшебный отдых у просторного бассейна / Фото Harmonies

Дом наполнен передовыми техническими характеристиками благодаря пассивной системе отопления и охлаждения альтернативной энергии. Солнечная энергия оптимизирует свет и тепло, чтобы сделать это место настоящим убежищем покоя.

Вкус, гармония и продуманность дизайна делают эту виллу замечательным бюджетным решением, которое покроет все потребности жителей.