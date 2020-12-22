Каліфорнія – це місце, яке одразу асоціюється з Голлівудом та розкішшю. Втім, і серед цього блиску трапляється витриманий затишок. Про елегантну віллу, що ламає стереотипи – у нашому матеріалі.

У центральній долині Каліфорнії американська студія Feldman Architecture розробила блискучий проєкт вілли, передає Harmonies.

Читайте також Італійська вишуканість: розкішна вілла з садом та басейном

Цей дім створений для спокою і відпочинку та є сімейним прихисток посеред лугів та дерев.

Вишукана вілла у сільській місцевості / Фото Harmonies

Внутрішній та зовнішній простір ділянки підкреслені довгими та низькими кам'яними стінами. Для оздоблення будинку дизайнери використали дерево, скло, сталь та камінь.

Басейн із чудовим видом / Фото Harmonies

Вілла – це частина ферми із чудовим внутрішнім двориком, басейном та літнім будиночком.

Чарівний відпочинок біля просторого басейну / Фото Harmonies

Будинок наповнений передовими технічними характеристиками завдяки пасивній системі опалення та охолодження та альтернативній енергії. Сонячна енергія оптимізує світло та тепло, щоб зробити це місце справжнім притулком спокою.

Смак, гармонія та продуманість дизайну роблять цю віллу чудовим бюджетним рішенням, яке покриє чи не усі потреби мешканців.