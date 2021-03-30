В Лондоне семья с четырьмя дочерьми провела расширение своей резиденции, которая свободно смогла вместить всех членов семьи. Изюминкой ремонта стал желтый цвет: горячие окна подчеркнули темный фасад, а сочные детали интерьера разбавили и развеселили пространство.

Расширением жилья занялась архитектурная студия Office S&M. Создатели проекта реконструкции тесно сотрудничали с родителями, чтобы удовлетворить требования каждого члена семьи.

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Архитекторы удалили некоторые стены и расширили окна, используя световые колодцы. Таким способом реконструкции в жилое пространство добавили больше естественного света.

Невероятный экстерьер / Фото Аrchdaily

Дом сделали привлекательным для детей с помощью ярких и жизнерадостных цветов, за основу взяли желтый цвет. Для распространения света в просторах используется палитра тщательно подобранных цветов.

Волшебный интерьер / Фото Аrchdaily

Внутреннее пространство открытой планировки разработано с учетом потребностей семьи. Удобные и безопасные лестницы соединяют три этажа и опускают свет на первый этаж.

Уютная спальня / Фото Аrchdaily

В зависимости от времени года и сезона, удачно подобранная цветовая гамма изменит свой вид.

Продуманные детали / Фото Аrchdaily

По мере взросления детей дом будет меняться вместе с ними, ведь продуманное пространство пригодно к трансформации.