У Лондоні сім'я із чотирма дочками провела розширення своєї резиденції, яка б вільно змогла помістити всіх членів сім'ї. Родзинкою ремонту став жовтий колір: гарячі вікна підкреслили темний фасад, а соковиті деталі інтер'єру розбавили та розвеселили простір.

Розширенням житла зайнялася архітектурна студія Office S&M. Творці проєкту реконструкції тісно співпрацювали із батьками, щоб задовольнити вимоги кожного члена сім'ї.

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Архітектори видалили деякі стіни та розширили вікна, використовуючи світлові колодязі. Таким способом реконструкції у житловий простір додали більше природного світла.

Неймовірний екстер'єр / Фото Аrchdaily

Дім зробили привабливим для дітей за допомогою яскравих та життєрадісних кольорів, за основу взяли жовтий колір. Для поширення світла в просторах використовується палітра ретельно підібраних кольорів.



Чарівний інтер'єр / Фото Аrchdaily

Внутрішній простір відкритого планування розроблений з урахуванням потреб сім'ї. Зручні та безпечні сходи з'єднують три поверхи та опускають світло на перший поверх.

Затишна спальня / Фото Аrchdaily

У залежності від пори року та сезону, вдало підібрана кольорова гама змінить свій вигляд.



Продумані деталі / Фото Аrchdaily

У міру дорослішання дітей будинок змінюватиметься разом із ними, адже продуманий простір придатний до трансформації.