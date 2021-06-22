FabCafe является творением Suppose Design Office. Этот проект подчеркивает возможность создания уникального пространства в старых зданиях.

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Кафе расположено в парке Hisaya-odori – одном из самых живописных мест в Нагое. Для связи с естественным окружением дизайнеры использовали дерево в качестве основного компонента.

Дерево создает уютную атмосферу / Фото Archdaily

Главная идея заключалась в том, чтобы создать взаимодействие массивных и декоративных деревянных элементов.

Просторное и функциональное пространство / Фото Archdaily

FabCafe – замечательный пример уютного заведения, которое можно создать в старом промышленном здании.