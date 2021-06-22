FabCafe є творінням Suppose Design Office. Цей проєкт підкреслює можливість створення унікального простору в старих будівлях.

Цікаво Естетика та особливий простір: презентація холу нового ЖК OBRIY 3

Кафе розташоване в парку Hisaya-odori – одному з найбільш мальовничих місць в Нагої. Для зв'язку з природнім оточенням дизайнери використали дерево як основний компонент.

Дерево створює затишну атмосферу / Фото Archdaily

Головна ідея полягала в тому, щоб створити взаємодію масивних та декоративних дерев'яних елементів.

Просторий та функціональний простір / Фото Archdaily

FabCafe – чудовий приклад затишного закладу, який можна створити у старій промисловій будівлі.