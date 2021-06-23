La Samaritaine имеет площадь 65 тысяч квадратных метров и простирается по Рю де Риволи.
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Стеклянный фасад в историческом районе / Фото Archdaily
Обновленный дизайн предусматривал создание новой "улицы" социального и коммерческого взаимодействия, которая простирается вдоль всего существующего здания.
Изысканность интерьера / Фото Archdaily
Обновленный стеклянный волнистый фасад добавляет историческому зданию современной динамики. Мягкие волны стекла отражают ритм и масштабы соседней фенестрации, устанавливая непрерывность на оживленной коммерческой улице. Обновленный торговый центр станет настоящей жемчужиной на берегу Сены.
Сочетание современности и истории / Фото Archdaily