La Samaritaine имеет площадь 65 тысяч квадратных метров и простирается по Рю де Риволи.

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Стеклянный фасад в историческом районе / Фото Archdaily

Обновленный дизайн предусматривал создание новой "улицы" социального и коммерческого взаимодействия, которая простирается вдоль всего существующего здания.

Изысканность интерьера / Фото Archdaily

Обновленный стеклянный волнистый фасад добавляет историческому зданию современной динамики. Мягкие волны стекла отражают ритм и масштабы соседней фенестрации, устанавливая непрерывность на оживленной коммерческой улице. Обновленный торговый центр станет настоящей жемчужиной на берегу Сены.

Сочетание современности и истории / Фото Archdaily