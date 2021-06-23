La Samaritaine має площу 65 тисяч квадратних метрів та простягається по Рю де Ріволі.

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Скляний фасад в історичному районі / Фото Archdaily

Оновлений дизайн передбачав створення нової "вулиці" соціальної та комерційної взаємодії, яка простягається вздовж всієї існуючої будівлі.

Вишуканість інтер'єру / Фото Archdaily

Оновлений скляний хвилястий фасад додає історичній будівлі сучасної динаміки. М'які хвилі скла відбивають ритм і масштаби сусідньої фенестрації, встановлюючи безперервність на жвавій комерційній вулиці. Оновлений торговий центр стане справжньою перлиною на березі Сени.

Поєднання сучасності та історії / Фото Archdaily